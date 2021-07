Can Candan'ın maskesini indiriyoruz! FETÖ firarisi Can Dündar'a destek bildirisinde o da var

Yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Candan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevinden alındıktan sonra tartışmalar da beraberinde geldi. Hendek operasyonları sırasında PKK terör örgütüne destek veren akademisyenlerden olan Can Candan, ondan önce de Can Dündar'ın Mit Tırları yalanından sonra FETÖ firarisi Dündar'ı savunanlardan birisi olmuştu.

FETÖ firarisi Can Dündar'a destekte de başı çekenlerdendi

Dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, FETÖ'nün Mit Tırları kumpasına elindeki basın gücü aracılığı ile ortaklık ettiği için hapis cezasına mahkum edilmişti. Ceza almadan önce firar ederek Almanya'ya sığınan Dündar'a, tam 400 'akademisyen, hukukçu, yazar ve siyasetçi' 'Biz yurttaşlar' başlıklı bir bildiri ile destek vermişti. Firari FETÖ'cü Can Dündar'a destek verenlerden birisi de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine son verilen Can Candan olmuştu.