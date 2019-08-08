Çan Belediyesinden camilerde bayram temizliği

Çan Belediyesi, camilerde yaptığı periyodik bakım ve temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı öncesi yoğunluk verdi.

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerin temizliğini sürdüren Çan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırıyor, sağlıklı bir ibadet ortamı sağlamak için avizeleri, cami girişlerini ve camlarını da siliyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Camilerimizin temiz ve bakımlı olmasını önemsiyoruz. İlçe genelindeki bir çok camimizin çevre düzenlemesini ve onarımlarını daha önce gerçekleştirdik, aynı şekilde camilerimizin iç ve dış temizliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri adına çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.