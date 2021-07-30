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Dünya Can Azerbaycan’dan Türkiye’ye destek açıklaması
Dünya

Can Azerbaycan’dan Türkiye’ye destek açıklaması

Antalya’da başlayan ve birçok ilde peş peşe çıkan yangınların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Türkiye için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 13:08:00 -
Can Azerbaycan’dan Türkiye’ye destek açıklaması

yeniakit.com.tr

Orman yangınları ile mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını ifade eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, bu konuda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu etiketleyerek, sosyal medya hesabından Türkiye’deki orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kardeş Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve Antalya'da 3 can kaybının yaşanması bizi çok sarstı. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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