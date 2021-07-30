Can Azerbaycan’dan Türkiye’ye destek açıklaması

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Orman yangınları ile mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını ifade eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, bu konuda Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu etiketleyerek, sosyal medya hesabından Türkiye’deki orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kardeş Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve Antalya'da 3 can kaybının yaşanması bizi çok sarstı. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.