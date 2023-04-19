Can Ataklı'nın düşmanlığı bitmiyor! 'Na... olur'

Türkiye'nin yerli ve milli projelerine karşıtlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ataklı son olarak geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Finans Merkezi'ni hedef aldı.

Ataklı'dan çirkin sözler

Ataklı "Dünyanın merkezi olacakmış. Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz. Uyuşturucular burada, mafyalar burada, silah tacirleri burada, teröristler burada. İyi bir şeyin merkezi olamayız." şeklinde çirkin sözler kullandı.

"Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma amacını güdüyor"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ataklı'nın İFM'ye karşı sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ataklı, "Bu finans merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yok etme operasyonudur. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma amacını güdüyor. " ifadelerini kullandı.

SİHA'lar maket

Yaptığı canlı yayında, haddini aşarak AK Parti seçmenini "geri zekalı" diyerek hedef alan Ataklı, "BAYKAR diye bir şirket var biliyorsunuz, Bayraktarlar... Deli gibi bir kesim var, zannediyorlar ki onu savununca sanki memleket savunuluyor. Bir özel şirket SİHA-İHA yapıyor, devletin kendisi de yapıyor, çok var bunları yapan. Bu çocuk iyi bir mühendis yetenekli belli ki ama abartma kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

"Uçmuyor nedense"

Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuştu.

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"Togg milli değil"

Ataklı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hazımsızlıkta zirve yaptı ve "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadelerini kullandı.

"Görmemişin otomobili olmuş"

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 'Görmemişin otomobili olmuş' başlığını attığı yazısında Türkiye'nin gurur kaynağı haline gelen Togg ile ilgili hazımsızlığını gözler önüne serdi. Cumhuriyet tarihinde bir ilkin başarıldığı yerli otomobil projesini karalamaya çalışan Ataklı, Togg'un seçime yönelik propaganda aracı olduğunu iddia etti.