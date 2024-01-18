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Medya Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı
Medya

Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 23:07:00 - 2024-01-18 23:13:30

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın hain saldırılarına ilişkin skandal ifadeler kullandı. Ataklı, "PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik operasyon yapmıyor, bombalar patlatmıyor. Bir örgüt askere saldırıyorsa dünyadaki karşılığı terör olmuyor" dedi.

Terör örgütü PKK ile Irak'ın kuzeyinde girilen çatışmalarda, dokuz askerimiz şehadete erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitlerin kanını yerde bırakmayarak Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlediği hava harekatlarında 114 hedefi vurdu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, PKK'nın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, tepki çeken ifadeler kullandı.

"Bir örgüt sivil değil de asker öldürüyorsa dünyadaki karşılığı terör olmuyor"

Bakanlığın operasyonlar sonrası yaptığı bilgilendirmede kullandığı kullandığı 'Bölücü terör örgütü' ifadesinin PKK'lı teröristleri 'bağımsızlığı için mücadele eden insanlar' haline getirdiğini öne süren Ataklı, "PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik operasyon yapmıyor, bombalar patlatmıyor. Bir örgüt askere saldırıyorsa dünyadaki karşılığı terör olmuyor" ifadelerini kullandı.

Şehit babasını hedef almıştı

Ataklı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye tepki gösteren şehit babasını hedef alıp, "Kimsin lan sen" diye konuşmuştu. Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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