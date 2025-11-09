Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, kendi programında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan iç tartışmalara dair çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Aktif siyaseti bırakmış ancak geçmişte milletvekilliği ve parti yönetiminde önemli görevler üstlenmiş bir "CHP büyüğü" ile görüştüğünü belirten Ataklı, bu ismin partideki mevcut gruplaşmaların dışında olduğunu vurguladı. Ataklı, kaynağının "ne İmamoğlucu ne de Kılıçdaroğlucu" olduğunu, aksine "ikisine de muhalif" bir duruş sergilediğini ifade etti.

"20 Gün İçinde Çok Önemli Şeyler Olacak"

Ataklı'nın aktardığına göre, bu deneyimli siyasetçi, CHP'ye ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Kaynağın, "20 gün içinde CHP'de çok önemli şeyler olacak, bak gör" dediğini belirten Ataklı, detayı sorduğunda ise "Bekle gör" yanıtını aldığını söyledi.

"Keşke Butlan Olsaydı Bile Diyebilirler"

İddianın en sarsıcı kısmı ise kaynağın kullandığı benzetme oldu. Ataklı, CHP'li kaynağının yaşanacak olayın büyüklüğünü şu sözlerle anlattığını belirtti: "Sadece şu kadarını söyleyeyim: Keşke butlan olsaydı bile diyebilirler. Yani 'Butlan kararı çıksa bu kadar sarsılmazdık' diyebilirler."

Can Ataklı, bu olayın ne olabileceğine dair bir tahminde bulunmak istemediğini, ancak "istifalar olabilir, katılanlar olabilir, mahkeme kararları olabilir" gibi çeşitli senaryoların masada olabileceğini belirtti. Ataklı, "CHP'nin bu kadar önemli bir adamı bu kadar iddialı söylüyorsa ben ciddiye aldım" diyerek konunun önemine dikkat çekti.