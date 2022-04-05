Can Ataklı’dan bomba ‘altılı benzemez’ itirafı: İktidara geldiklerinde…!

Biden ve ‘şer’ güçlerin zorlamasıyla aynı masaya oturtulan 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin bilmece devam ederken Can Ataklı’dan ‘itiraf’ niteliğinde yeni açıklamalar geldi.

“5-6 parça parlamentoda nasıl bir araya gelecek?”

Kendi youtube kanalında gündemi değerlendiren Can Ataklı, şunları söyledi:

“Doğal olarak bakıldığında 5 benzemez, 6 benzemez gibi gözüküyor. Bir taraftan toplum çok umutlanırken, öbür taraftan da şöyle bir eleştiri getiriliyor; ‘Velev ki kazandılar… Birbirine hiç benzemeyen bu grup, 5-6 parça parlamentoda nasıl bir araya gelecek ya da ülkenin sorunlarına çare bulacak?’

Ataklı’dan ‘inanç’ itirafı!

“Bu grup bir şekilde evrilir ve ülkenin bütün sorunlarını çözecek bir şekilde bir yapı oluşturur. Burada benim çok kuşkum ya da endişem yok.” iddiasında bulunan Can Ataklı, şu sözlerle itirafta bulundu:

“Belki de ülkenin genel eğilimlerine bakarak sağ - sol dengesine, özellikle inanç sistemi üzerinden bu toplumu yönlendirmeye çalışanlar açısından bakarsak bir takım arızalar çıkabilir.”