  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Apar topar görevden aldılar! CHP’li Başkandan AK Partili adaya oy şartı

Ne içiyorsunuz söyleyin de bilelim! Yandaş Evrensel'de beyin yakan sözler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak

Meral Akşener'den büyük rezalet! Yazıklar olsun sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Onları siyasi mevta haline getireceğiz

Necmettin Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Bakın ne yazmış

Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu çok fena madara etti! Saçını başını yolacak

Türkiye'ye F-16 onayı İsveç'i zıplattı: Sakın tamamını vermeyin

Mustafa Destici'den 14 Mayıs mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını paylaştı

Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı
Medya Can Ataklı Yunan ağzıyla konuştu! Karadeniz gazı için akla ziyan açıklama
Medya

Can Ataklı Yunan ağzıyla konuştu! Karadeniz gazı için akla ziyan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-21 19:58:00 - 2023-04-21 20:37:37

Can Ataklı adeta Yunan ağzıyla konuşarak Karadeniz gazını akla ziyan ifadelerle hedef aldı.

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Gaz Sahası'na ilişkin verdiği müjdelerin sevinci yaşanırken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı Başkan Erdoğan'ın müjdelerini hedef aldı.

Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia eden Ataklı, Türkiye'yi 20-30 yıl ayakta tutacak bir rezervin olmadığını iddia etti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinde mihenk taşı olarak kabul edilen İHA/SİHA'ları hedef almasıyla gündeme gelen Can Ataklı, bu kez de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerini küçümsedi.

"Büyük bir kandırmaca"

Vatandaşları "cahillikle" suçlayan Ataklı, şöyle konuştu:

"Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Doğalgaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik..."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Karadeniz'den çıkan Rus gazı"

"Şimdi seçime gidiyoruz. Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Seçime doğru gidiyoruz. Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğalgazı getirdik falan... Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez.

Ama sondaj yapıldı mı yapıldı. Rezerv yapıldı mı yapıldı ama rezervle de ilgili tartışmalar var. Onlara da girmek istemiyorum ama Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada."

Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama
Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

Gündem

Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

Can Ataklı'nın seçim korkusu!
Can Ataklı'nın seçim korkusu!

Gündem

Can Ataklı'nın seçim korkusu!

CHP amigosu Can Ataklı çok fena tutuştu! Apar topar bu çağrıyı yaptı
CHP amigosu Can Ataklı çok fena tutuştu! Apar topar bu çağrıyı yaptı

Medya

CHP amigosu Can Ataklı çok fena tutuştu! Apar topar bu çağrıyı yaptı

CHP yandaşı Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı
CHP yandaşı Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı

Gündem

CHP yandaşı Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı

Can Ataklı'dan skandal! Muharrem İnce ve seçmenlerine şok hakaret
Can Ataklı'dan skandal! Muharrem İnce ve seçmenlerine şok hakaret

Gündem

Can Ataklı'dan skandal! Muharrem İnce ve seçmenlerine şok hakaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23