Can Ataklı, üstü kapalı Amerikalıları çağırdı!
Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye halkı bizi çağırdı" sözünden yola çıkarak skandal bir yazı kaleme aldı. Ataklı "Amerikan askerini davet ediyoruz gelsin bize yardım etsin" diyerek üstü kapalı olarak ABD'yi yardıma çağırdı.18 Eylül 2018 Salı 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de bulunma nedenimizi "Sizi rejim çağırdıysa bizi de buraya Suriye halkı çağırdı" diyerek açıkladı.
Bu sözler bazı kesimleri rahatsız ederken Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, skandal bir yazı kaleme aldı.
BİZE YARDIM ETSİN DİYEMEZ Mİ?
Ataklı, bu sözlerin Türkiye'ye müdahale hakkı doğuracağını yazarken 'Bir gün Türkiye'de yaşayan kesimlerden biri kalkıp da " 'Türkiye bize zulmediyor, biz bulunduğumuz yerde onlardan daha fazlayız, Amerikan askerini davet ediyoruz gelsin bize yardım etsin' diyemez mi?" ifadelerini kullandı.
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