Can Ataklı, üstü kapalı Amerikalıları çağırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de bulunma nedenimizi "Sizi rejim çağırdıysa bizi de buraya Suriye halkı çağırdı" diyerek açıkladı.

Bu sözler bazı kesimleri rahatsız ederken Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, skandal bir yazı kaleme aldı.

BİZE YARDIM ETSİN DİYEMEZ Mİ?

Ataklı, bu sözlerin Türkiye'ye müdahale hakkı doğuracağını yazarken 'Bir gün Türkiye'de yaşayan kesimlerden biri kalkıp da " 'Türkiye bize zulmediyor, biz bulunduğumuz yerde onlardan daha fazlayız, Amerikan askerini davet ediyoruz gelsin bize yardım etsin' diyemez mi?" ifadelerini kullandı.