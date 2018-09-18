0553 313 94 23

Can Ataklı, üstü kapalı Amerikalıları çağırdı!

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye halkı bizi çağırdı" sözünden yola çıkarak skandal bir yazı kaleme aldı. Ataklı "Amerikan askerini davet ediyoruz gelsin bize yardım etsin" diyerek üstü kapalı olarak ABD'yi yardıma çağırdı.

18 Eylül 2018 Salı 14:51
Can Ataklı, üstü kapalı Amerikalıları çağırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de bulunma nedenimizi "Sizi rejim çağırdıysa bizi de buraya Suriye halkı çağırdı" diyerek açıkladı.

Bu sözler bazı kesimleri rahatsız ederken Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, skandal bir yazı kaleme aldı.

BİZE YARDIM ETSİN DİYEMEZ Mİ?

Ataklı, bu sözlerin Türkiye'ye müdahale hakkı doğuracağını yazarken 'Bir gün Türkiye'de yaşayan kesimlerden biri kalkıp da " 'Türkiye bize zulmediyor, biz bulunduğumuz yerde onlardan daha fazlayız, Amerikan askerini davet ediyoruz gelsin bize yardım etsin' diyemez mi?" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:51
  1. can ataklı
  2. sözcü
  3. ABD

YORUM YAZ

  • saddisaddi28 dk önce
    hainlik ne zamandan beri serbest? Ertuğrul Bey bize hakkını haram etmeyecek mi?
  • ademadem34 dk önce
    derler tabii demez olurlar mı? derlerse ne mi olur? diyenlerin de,onlara yardıma gelen amerikan itlerinin de, "derlerse" diyerek aslında demelerini isteyerek eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüren senin de kafasını kırar geçeriz 
  • tuğrultuğrul35 dk önce
    Şerefsiz vatan haini, İngiliz maşası. İçimizdeki hain güruhsun sen
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hatay'da bir okulda trafo patladı! Eğitime ara verildi
  1. Hatay'da bir okulda trafo patladı!..
  2. MHP'li kadınlar başkentte toplanıyor
  3. 54 yıllık leylek yuvasını böyle..
  4. SETA Araştırmacısı Dr. Çağatay..
  5. Serdar'dan Ruslara gözdağı!
  6. Samir Hafız: Suriye'nin tek hakiminin..
  7. Ceviz topladığı ağaçtan düşüp can verdi
  8. Atatürk Havalimanı dünyada ilk üçte!
  9. Hisarcıklıoğlu’ndan önemli açıklama
  10. İstanbul Bağcılar’a 4 bin 099 araçlık..
  11. Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3. Havalimanı..
  12. Bakanlıktan dikkat çeken '3...
  13. Fransa'da vahşet! Gurbetçi vatandaşı..
  14. Amerika, 12,9 milyar dolara uzay..
  15. Çocuğunu azarlayıp kovanlar iyi izlesin!
  16. İstanbul'da sıcak dakikalar
  17. Yerli ve milli imkanlarla üretildi!..
  18. İsrail'den Rusya'ya yanıt
  19. İsrail'den Rusya'ya düşürülen uçak..
  20. Külliye’de ABD'li şirketlerle kritik..
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Günün Karikatürü

18 Eylül 2018
Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
ASELSAN'dan Afrika çıkarması!