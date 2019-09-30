Can Ataklı skandallara devam ediyor! Bu kez 'Erdoğan 5 ilçeyi kazandı' yalanını ortaya attı

Bağımsız gazeteci kisvesiyle her sabah Tele 1 ekranlarında CHP ve Ekrem İmamoğlu propagandası yapan sözde gazeteci Can Ataklı, yalanlarına devam ediyor.

TV 100'de yayınlanan Güne Bakış programına katılan Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldığı dönem 19 ilçeyi kazanan Refah Partisi'nin 5 ilçeyi kazandığı yalanını ortaya attı. Programa konuk olarak katılan siyaset bilimci Onur Erim'in 'Erdoğan 19 ilçeyi kazandı' düzeltmesine aldırış etmeyen CHP'li Ataklı, saçmalamayı sürdürdü.

Erdoğan'ın başarısını görmezden geldi

Her yerin çöp içinde olduğu, salgın hastalıkların kol gezdiği ve rüşvet skandallarının patlak verdiği bir dönemde İBB Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 ilçeden 19'unu kazanmasını ve halkın özgür iradesiyle Refah Partisi'ne güvenini görmezden gelen Ataklı, canlı yayında skandal sözlerle adeta nifak saçtı. AK Parti'yi kötülemek adına her yolu deneyen sözde gazetecinin AKP diyerek peşinen bir muhalefet yaptığını sanması izleyenlerin tepkisini çekti.

Ekrem İmamoğlu'na güzellemelerde bulundu

İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapılan toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığını öne süren Ataklı, hükümetin deprem konusundaki çalışmalarını skandal bir şekilde eleştirdi. Hükümeti İstanbul'daki deprem çalışmalarına 'maydonoz' olmakla suçlayan CHP'li isim, İmamoğlu'na methiyeler dizdi ve AK Parti'nin deprem çalışmalarını CHP'li başkana bırakmasını söyledi. Ataklı'nın sözlerine sert çıkan Onur Erim ise, "Dünyanın her yerinde depreme yönelik gerekli çalışmaları hükümetler yapar. Yani mevcut hükümetin çalışmalarını eleştirmek yersiz" ifadelerini kullandı.