Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?

Yaz-kış ayakkabılarınızın çamurlanması son derece olası bir durumdur. Kimi zaman bu duruma yağmur kimi zaman ise su birikintileri sebep olur. Ancak sebep ne olursa olsun ayakkabılar bolca çamura batar ve bu çamurdan onları temizlemek öyle göründüğü kadar kolay olmaz. Özellikle de spor ayakkabıların çamurdan arınması daha da zordur. Ama merak etmeyin, bundan sonra ayakkabılarınızı çamurdan arındırmanız çok daha kolay olacak.

İşte, çamurlu ayakkabıları temizlemenin adımları:

Çamurlu ayakkabılarınızı eve gelir gelmez temizlemek isteyebilirsiniz. Ancak bu lekelerin daha güç çıkmasına sebep olur. Bu nedenle ayakkabıları temizlemek için önce çamurların kurumasını bekleyin.

Ayakkabılar iyice kuruduğunda yere bir bez ya da gazete kağıdı serin. Bunun üzerinde ayakkabıları birbirine vurarak fazla çamurun dökülmesini sağlayın.

Silkeleme işleminin ardından kuru bir kağıt havluyla ayakkabıları silin. Kağıt havlu kesinlikle ıslak olmamalı!

Ayakkabılar bağcıklıysa bağcıklarını çıkarın.

Ilık su ve sabun ile bir su hazırlayın.

Hazırladığınız sabunlu su karışımı ile ayakkabıları silin. Ancak bu işlem sırasında bez ya da sünger değil bir diş fırçası kullanmalısınız.

Bu yöntemle ayakkabılarınız büyük ölçüde çamurdan kurtulacaktır. Buna rağmen halen inatçı lekeler var ise ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamanız gerekebilir. Ayakkabıların hasar görmemesi için çamaşır makinesini hassa programda çalıştırmayı ihmal etmeyin.

Şimdiden kolay gelsin.