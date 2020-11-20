Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi ülke ekonomisine değer katan, kalkınmaya ivme kazandıran faaliyetlerimizin yanında çevre ile uyumlu üretim yapmaya da büyük önem vermekteyiz. OSB Yönetimi olarak, bölgelerimizde her türlü alt ve üst yapısı tamamlanmış bir OSB ile sanayicilerimizin rekabet güçlerini artırmak en büyük amacımızdır. Bu amaca ulaşmak için, ulaşım, eğitim, enerji, altyapı vb. alanlarda hazırladığımız çok sayıda projeler içerisinde çevreci yatırımlarımızın büyük önemi bulunmaktadır. Çevreci yatırımlarımızdan birisi olan çamur yakma tesisimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yine en çok önem verdiğimiz yatırımlardan biri olan atık su arıtma tesisimizin işletilmesi sonucu oluşan çamurdan enerji üreteceğiz. Arıtma tesisi işletmesi sonucu oluşan çamur kekinin hacimsel azalması, bertarafının sağlanması ve enerjiye dönüştürülmesi konusunda

‘Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi’i tamamlanmış olup, çamur yakmada soğuk test aşamasına gelinmiştir. Kurulacak tesisimiz toplam 240 ton/günlük çamur yakma kapasitesine sahip olacaktır. Bu tesis sayesinde hem enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacağız hem de daha temiz bir çevre oluşturacağız. Bu tesis sayesinde çamur atıkların doğaya zarar vermesi, depolama alanında tasarruf ve tekrar doğaya 2,5 MW elektrik enerjisi olarak dönüşümü sağlanacak olan önemli bir çevre projesidir. Organize sanayi bölgemiz içerisinden geçen 15 km uzunluğundaki Sam Özü deresi bölgemizin büyümesi ve bölge çevresi yeni yerleşim yerlerinin oluşması sonucu yoğun yağışlarda kapasite yetersizliği nedeni ile taşkın ve sel durumu yaşatmaktadır. 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Sam Özü deresi islah işleri kapsamında ilk etapta sorun yaşanan bölgelere müdahale edilmiştir. 15 km lik dere hattının 2 km lik kısmında islah işleri tamamlanmıştır. Geriye kalan kısım için de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda hazırlanan projeler ile tüm hattın ıslah işlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

1969 yılında kurulan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 43 milyon 250 bin metrekare alana sahip 5 bölgesi, 180 bin çalışanı ve 1100 civarındaki sanayi tesisi ile bugün sanayileşmek isteyen diğer il ve ilçeler tarafından örnek ve model alınmaktadır. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Gaziantepli sanayicileri pandemi dönemindeki özveri ve fedakârlıkları dolayısıyla da kutlamak istiyorum. Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayicilerimiz pandemi ile mücadelede son derece başarılı bir tavır ortaya koymaktadırlar. Elbette bizler için önemli olan çalışanlarımızın ve insanımızın sağlığıdır. Sanayicilerimiz bu doğrultuda her türlü tedbiri alarak, üretime devam etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak salgınla mücadelede ilk günden itibaren harekete geçilerek etkin önlemlerin alınması sağlanmıştır. Gaziantep Valiliğimiz ve Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte sanayi tesislerimiz periyodik olarak denetlenmiş, çalışanlara düzenli bir şekilde eğitim verilmiştir.

Gaziantep OSB olarak COVID-19 salgını ile mücadelede aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Türk Standartları Enstitüsü tarafından Bölge Müdürlüğümüze, “Güvenli Hizmet Belgesi” verildi. TSE’nin hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını tam olarak yerine getirdiğimiz için almaya hak kazandığımız bu belgeyi Türkiye’de ilk alan OSB olma gururu da Gaziantep’e nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep OSB olarak, alt ve üst yapısı büyük ölçüde tamamlanan Gaziantep OSB’nin değerini daha da artıracak, yerli ve yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekecek yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Özellikle, dijital dönüşümünü tamamlamış, savunma sanayi gibi stratejik ve teknolojik yönü güçlü yeni yatırımların merkezi bir OSB en büyük hedefimizdir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte Teknopark kurma çalışmalarımız devam ediyor. 2. OSB’de 5 bin metrekare alan üzerine yapımı devam eden Teknopark’ın hizmete girmesi ile birlikte sanayimizin gelişmesine ve kalkınmamıza büyük değer katacaktır.

Cengiz ŞİMŞEK

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı