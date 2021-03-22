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Gündem Çamur yağmuru zararlı mı? Çamur yağmuru neden yağar?
Gündem

Çamur yağmuru zararlı mı? Çamur yağmuru neden yağar?

Meteoroloji hava durumu bilgileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da Çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı söylenirken, dün gece İstanbul’da yağmur yağdı. Yağmurla birlikte çamur yağışı da oldu. Sabah kalktıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti. Peki çamur yağmuru neden yağdı? Çamur yağmuru zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:17:00 - 2021-03-22 15:20:09
Çamur yağmuru zararlı mı? Çamur yağmuru neden yağar?

Çamur yağmuru son dakika haberleri: İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış sabah saatlerinde vatandaşları şaşırttı. Çamur yağmurunun sebebini açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ülkemizin batısında alçak basınç merkezi var. Alçak basıncın özelliği saatin ters yönünde hareket eder. Yani Afrika'dan almış olduğu tozu ülkemize getirir. Türkiye atmosferinde Salı günü de etkili olacak. Salı gününden itibaren rüzgar yön değiştireceği için yavaş yavaş kuzey batı kesiminden başlayarak çöl tozları ülkemizi terk edecek" dedi.

Çamur yağmuru neden yağar?

Prof. Dr. Toros, sağlık açısından herhangi bir tehlikesinin olmadığını belirterek, "Yağışla beraber havadaki çöl tozunu araçların ve parlak yüzeylerin üzerinde izlerini görebiliyoruz. Yağmur buluttan aşağı doğru harekete ederken havada ne varsa alarak aşağı doğru getiriyor. Dolayısıyla havada bol miktarda toz olduğu için tozu alarak iniyor ve araçların üzerinde çamura neden oluyor" diye konuştu. Peki hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu için Çarşamba gününe dikkat çekti.

hava durumu

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