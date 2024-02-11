  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bahçeli: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

Tekirdağ'da Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kandil baronları bunlara oy istedi

Ümit Özdağ, kendisine ittifak teklif eden partiyi ilk kez açıkladı! Duyan şaşkına döndü! Seçimlerde beraber hareket edecekler

Türkiye'nin yüzlerce Bayraktar TB2 SİHA verdiği o ülke gidip Yunanistan ile anlaştı

Erdoğan açıkladı: Küçükçekmece saldırısının faillerinden biri yakalandı.

Azerbaycanlı sporcu Ermeni rakibini yendi bozkurt selamı verdi

Şarlatan Adnan'ın son görüntüsü olay oldu! "Kedicik"ler bakın neler yazdı

Beşiktaş'ın Ernest Muci transferinde Erdoğan detayı! 'Reis'in yaptığı bu iyiliği unutmamışlar

Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!
Gündem Çamur siyaseti devam ediyor! CHP’li isimlerin algı operasyonu kısa sürdü
Gündem

Çamur siyaseti devam ediyor! CHP’li isimlerin algı operasyonu kısa sürdü

Yeniakit Publisher
2024-02-11 19:26:00 -
Çamur siyaseti devam ediyor! CHP’li isimlerin algı operasyonu kısa sürdü

Dün gece Kırklareli Belediyesi’ne ait bir binaya, belediyenin eski çalışanı tarafından yapılan kundaklamayı siyasi bir şova çevirmek isteyen Kırklareli belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şovları kısa sürdü.

Kırklareli Belediyesi’ne ait bir binaya yapılan kundaklamayı bir fırsata çevirmek isteyen CHP'nin hevesi kursağında kaldı. İşin aslı çok geçmeden ortaya çıktı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıkları paylaşımlarda saldırının siyasi olduğu imasında bulundu. Kırklareli Valiliği kısa süre önce yaptığı açıklamada saldırının eski bir belediye çalışanı tarafından yapıldığını açıkladı.

Başkan Siyam'ın açıklaması

Dün gece yarısı 00:30 sıralarında Belediyemiz bünyesinde ana bina haricinde çalışan bir ofisimiz (reklam ve baskı merkezimizin de içinde olduğu) kundaklanmak istendi. Olaya anında itfaiyemiz ve polisimiz müdahale ederek hem yangın söndürüldü hem de saldırgan bir kişi yakalandı. Olayla ilgilenen ve hemen yanımıza gelen başta Sayın Valimiz Birol Ekici ve İl Emniyet Müdürümüz Sinan Çamuroğlu olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki hiçbir çalışanımız bu saldırıdan zarar görmedi. Ortamı germek isteyen, bir yerlere saldırılar başlatan kim varsa ona da, onun hedefine de lanet olsun! Biz sonuna kadar sakin kalmaya, itidalli davranmaya ve etrafımızı sağduyuya çağırmaya devam edeceğiz.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel: Seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimleri

Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum.

Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Valilik olayın aslını açıkladı

11 Şubat 2024 tarihinde Saat 00.30’da Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş.’ye ait bina 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarılan personel tarafından kundaklama suretiyle ateşe verilmiştir.

Eylemi gerçekleştiren şüpheli olaydan iki saat sonra İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli tahkikatları tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde “Demokratik seçim ortamına saldırı” şeklinde lanse edilmiştir.

Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum.

Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yılmaz Özdil CHP’ye aday önerdi! Hatay’a onu aday yapın Özgür Özel bakalım ne cevap verecek?
Yılmaz Özdil CHP’ye aday önerdi! Hatay’a onu aday yapın Özgür Özel bakalım ne cevap verecek?

Sosyal Medya

Yılmaz Özdil CHP’ye aday önerdi! Hatay’a onu aday yapın Özgür Özel bakalım ne cevap verecek?

CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı
CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı

Gündem

CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı

Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti
Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti

Gündem

Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti

Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı
Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Siyaset

Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Özgür Özel'den Türkiye’yi şok eden çıkış! O ismin adaylığını geri çekebiliriz
Özgür Özel'den Türkiye’yi şok eden çıkış! O ismin adaylığını geri çekebiliriz

Siyaset

Özgür Özel'den Türkiye’yi şok eden çıkış! O ismin adaylığını geri çekebiliriz

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!
DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Siyaset

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

a.d.

Kırklareli belediye başkanı ve chp genel müdürü sizi yetiştiren babanın evinin damına koyim. (yani kiremit)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23