Çamur siyaseti devam ediyor! CHP’li isimlerin algı operasyonu kısa sürdü

Kırklareli Belediyesi’ne ait bir binaya yapılan kundaklamayı bir fırsata çevirmek isteyen CHP'nin hevesi kursağında kaldı. İşin aslı çok geçmeden ortaya çıktı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıkları paylaşımlarda saldırının siyasi olduğu imasında bulundu. Kırklareli Valiliği kısa süre önce yaptığı açıklamada saldırının eski bir belediye çalışanı tarafından yapıldığını açıkladı.

Başkan Siyam'ın açıklaması

Dün gece yarısı 00:30 sıralarında Belediyemiz bünyesinde ana bina haricinde çalışan bir ofisimiz (reklam ve baskı merkezimizin de içinde olduğu) kundaklanmak istendi. Olaya anında itfaiyemiz ve polisimiz müdahale ederek hem yangın söndürüldü hem de saldırgan bir kişi yakalandı. Olayla ilgilenen ve hemen yanımıza gelen başta Sayın Valimiz Birol Ekici ve İl Emniyet Müdürümüz Sinan Çamuroğlu olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki hiçbir çalışanımız bu saldırıdan zarar görmedi. Ortamı germek isteyen, bir yerlere saldırılar başlatan kim varsa ona da, onun hedefine de lanet olsun! Biz sonuna kadar sakin kalmaya, itidalli davranmaya ve etrafımızı sağduyuya çağırmaya devam edeceğiz.



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Özgür Özel: Seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimleri

Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum.

Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Valilik olayın aslını açıkladı

11 Şubat 2024 tarihinde Saat 00.30’da Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş.’ye ait bina 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarılan personel tarafından kundaklama suretiyle ateşe verilmiştir.

Eylemi gerçekleştiren şüpheli olaydan iki saat sonra İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli tahkikatları tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde “Demokratik seçim ortamına saldırı” şeklinde lanse edilmiştir.

Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum.

Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.