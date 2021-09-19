Çamur medyası yine devrede! Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na cevabını bakın nasıl servis ettiler
CHP yandaşı çamur medyası yeni bir provokasyona daha imza attı. Solak medya, Başkan Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt açıklamasına cevap olarak kurduğu "Abartılacak bir sorun yok ki" ifadesini, kira fiyatlarındaki artış için söylemiş gibi servis etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım" sözlerine cevap veren Erdoğan, şunları söyledi:
Kılıçdaroğlu'na cevap verdi
"Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiç bir dönemde atılmış değil."
Yalan tweeti kaldırdılar
Bu sözler, Yol TV tarafından çarpıtıldı. Yol TV, Kılıçdaroğlu'na cevap olarak söylenenleri "Erdoğan, fahiş kira artışına gösterilen tepkileri abartılı buldu: Abartılacak bir sorun yok ki ne abartıyorsun" diyerek servis etti.
Birçok muhalif medya kuruluşu da bu yalanı paylaştı. Yol TV, yalanın yayılmasından sonra söz konusu paylaşımını kaldırdı.