Çamur at izi kalsın! İmamoğlu'nun reklamcısının 'jakuzi' iftirasını CHP'li yeni belediye başkanı yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gitti. Başkanlık binasının 6 bin metrekareden oluştuğunu belirtti. Özkan sonra belediye başkanlığı binası içinde jakuzi bulunduğu iftirasını da attı.

Belediye binasında jakuzi olduğunu iddia eden Özkan, "Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası var. Jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

"Jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok"

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Özkan'ın 'belediye başkanlığı binasında jakuzi var' iftirasına cevap verdi. Döğücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum" dedi.

CHP'li yeni başkan iftirayı itiraf etti

Döğücü'nün çağrı yaptığı CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeğin, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikâyesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

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İsmail Erdem iddialara cevap verdi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in Döğücü'den önceki belediye başkanını hedef alması üzerine o dönemin belediye başkanı İsmail Erdem Twitter hesabından kendisine yönelik iddialara cevap verdi. Erdem, "Sancaktepe Belediye binasını 2017 de yaptıran ve hizmete alan biziz. Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar, kirlenmiş ruh halleriyle tezgâh peşindeler. Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır. Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, Halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, Başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak. Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira. Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe Belediye binası da Sancaktepe halkınındır" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu: İtibar suikastı!

Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Döğücü'ye destek vererek "Bir banyo dekorasyon sayfası fotoğrafı üzerinden Şeyma Döğücü Başkanımıza yapılan itibar suikastını, bu alçak iftirayı ortaya atanları ve bu yalana destek verenleri kınıyor, hepsini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" şeklinde yazdı.

Hilmi Türkmen: Bu yalanı başlatan kişi Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısıymış!

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

"İnternetten bir görsel bulup 'başkanlık katında bu var' diyorlar! Bu yalanı başlatan kişi Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısıymış! Yazarken bile ar ettiğimiz yalanları, bir kadın başkanımız için söylüyorlar üstelik. Hiçbir ahlaki değerleri, yalanlarının sınırı yok. Allah ıslah etsin!"