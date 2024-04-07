  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çamur at izi kalsın! İmamoğlu'nun reklamcısının 'jakuzi' iftirasını CHP'li yeni belediye başkanı yalanladı
Gündem

Çamur at izi kalsın! İmamoğlu'nun reklamcısının 'jakuzi' iftirasını CHP'li yeni belediye başkanı yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 14:55:00 - 2024-04-07 15:01:31
Çamur at izi kalsın! İmamoğlu'nun reklamcısının 'jakuzi' iftirasını CHP'li yeni belediye başkanı yalanladı

Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı olduğu öğrenilen Necati Özkan'ın Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye yönelik 'jakuzi' iftirasını, CHP'li yeni Belediye Başkanı Alper Yeğin yalanladı. İmamoğlu'nun reklamcısının yalanını ortaya çıkaran CHP'li Yeğin, "Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gitti. Başkanlık binasının 6 bin metrekareden oluştuğunu belirtti. Özkan sonra belediye başkanlığı binası içinde jakuzi bulunduğu iftirasını da attı.

Belediye binasında jakuzi olduğunu iddia eden Özkan, "Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası var. Jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

"Jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok"

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Özkan'ın 'belediye başkanlığı binasında jakuzi var' iftirasına cevap verdi. Döğücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum" dedi.

CHP'li yeni başkan iftirayı itiraf etti

Döğücü'nün çağrı yaptığı CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeğin, "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikâyesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmail Erdem iddialara cevap verdi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in Döğücü'den önceki belediye başkanını hedef alması üzerine o dönemin belediye başkanı İsmail Erdem Twitter hesabından kendisine yönelik iddialara cevap verdi. Erdem, "Sancaktepe Belediye binasını 2017 de yaptıran ve hizmete alan biziz. Yalan ve iftiralara alışkın zavallılar, kirlenmiş ruh halleriyle tezgâh peşindeler. Başkanlık katı denilen yer, binanın çatı arası kattır. Başkanlık makamı vardır, toplantı odası (yönetim odası) var, Halkla ilişkiler odası, misafir bekleme salonu, özel kalem odası, Başkanlık danışman birim odaları, mesciti ve 20 metre kare mutfak. Jakuzi hikayesi tamamen yalan ve iftira. Yalancının mumu ne zaman söner bunu milletimize havale ediyoruz. Kamu binaları; halkın malıdır unutulmamalıdır. Sancaktepe Belediye binası da Sancaktepe halkınındır" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu: İtibar suikastı!

Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Döğücü'ye destek vererek "Bir banyo dekorasyon sayfası fotoğrafı üzerinden Şeyma Döğücü Başkanımıza yapılan itibar suikastını, bu alçak iftirayı ortaya atanları ve bu yalana destek verenleri kınıyor, hepsini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" şeklinde yazdı.

 

Hilmi Türkmen: Bu yalanı başlatan kişi Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısıymış!

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

"İnternetten bir görsel bulup 'başkanlık katında bu var' diyorlar! Bu yalanı başlatan kişi Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısıymış! Yazarken bile ar ettiğimiz yalanları, bir kadın başkanımız için söylüyorlar üstelik. Hiçbir ahlaki değerleri, yalanlarının sınırı yok. Allah ıslah etsin!"

Yalana kırk takla attıran Ekrem inşaatı bitmeyen metro için 'açılış' yaptı
Yalana kırk takla attıran Ekrem inşaatı bitmeyen metro için 'açılış' yaptı

Gündem

Yalana kırk takla attıran Ekrem inşaatı bitmeyen metro için 'açılış' yaptı

İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!
İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

Gündem

İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!
DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!

Gündem

DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!

Fatih Portakal, "Kulağıma geldi" deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim
Fatih Portakal, “Kulağıma geldi” deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

Gündem

Fatih Portakal, “Kulağıma geldi” deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a açtı ağzını yumdu gözünü: Hırsızlar!
Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a açtı ağzını yumdu gözünü: Hırsızlar!

Siyaset

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a açtı ağzını yumdu gözünü: Hırsızlar!

Sözde baba oğul gibiydiler... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu itirafı tam bomba
Sözde baba oğul gibiydiler... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu itirafı tam bomba

Siyaset

Sözde baba oğul gibiydiler... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu itirafı tam bomba

'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap
'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

Gündem

'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23