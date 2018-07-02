Camry 14 yıl sonra Avrupa’ya dönüyor

Dışarıdan şarj gerektirmeyen hibrit elektrikli motora sahip olan Camry Hybrid, Toyota’nın Avrupa’daki hibrit ürün gamını 8’e çıkaracak. Yeni Camry Hybrid Batı Avrupa’da 2019’un ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak. 1982 yılında ilk kez satışa sunulan Toyota Camry, dünyanın 100 ülkesinden fazla yerde bugüne kadar 19 milyon adedin üzerinde satışa ulaştı. Tamamen yenilenen Camry, yüksek üretim kalitesine, yüksek verimliliğe ve yenilikçi, kullanıcı dostu teknolojiye sahip. Camry, sessiz sürüşü ve yüksek sürüş kalitesiyle öne çıkarken, yeni iç ve dış tasarımı, sıra dışı konforu ve geniş kabiniyle de sınıfının üzerinde bir performans sergiliyor.