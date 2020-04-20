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Aktüel

Cammu Keşmir'de kadın gazeteci gözaltına alındı

2020-04-20 15:56:29 -
Cammu Keşmir'de kadın gazeteci gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde görev yapan foto muhabiri Masrat Zehra'nın, sosyal medya hesaplarında "ulusal yasalara aykırı" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Zehra'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımların, halkın, yasa ve düzeni bozmasına yol açabileceğini ileri sürdü.

Sivil toplum kuruluşu Kashmir Civitas, Keşmir Basın Kulübü (KPC) ve foto muhabirinin de üyesi olduğu Medya Hindistan Kadın Ağından (NWMI) yapılan açıklamalarda, Zehra'nın gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

KPC'nin açıklamasında, gazeteciliğin bir suç olmadığı belirtilerek, Zehra'ya yönelik asılsız suçlamaların düşürülmesi talep edildi.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki gazetecinin suçlu bulunması halinde 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Masrat Zehra, paylaşımlarında, Hint güvenlik güçlerinin eylemlerine, Cammu Keşmir'de çatışmalardan zarar gören kadın ve çocukların hikayelerine yer vermişti.

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