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Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir otobüs durağına yapılan bombalı saldırıda en az 18 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:36
Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir otobüs durağına düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Keşmir'in Pulwama kentinde otobüs durağına bombalı saldırı düzenlediğini belirterek, bombanın patlaması sonucu en az 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Pulwama'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıda 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:36
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. bombalı saldırı

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