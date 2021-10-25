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Yerel Çamlıhemşin’de okullar tail mi? Çamlıhemşin yarın okullar tatil mi? Okullar tatil mi?
Yerel

Çamlıhemşin’de okullar tail mi? Çamlıhemşin yarın okullar tatil mi? Okullar tatil mi?

Havalar soğudu, kışlıklar çıkartılarak giyinilmeye başladı. Yurdun birçok bölgesinde yağışlar devam e derken bazı yerlere yılın ilk karı düşmeye başladı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Çamlıhemşin’e yağan kar yağışı sonrası öğrenciler Çamlıhemşin’de okullar tail mi? Çamlıhemşin yarın okullar tatil mi? Çamlıhemşin’de yarın okul var mı? sorularını da sorulmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 13:08:00 - 2021-10-25 13:09:17
Çamlıhemşin’de okullar tail mi? Çamlıhemşin yarın okullar tatil mi? Okullar tatil mi?

Çamlıhemşin’e yağan kar yağışıyla birlikte yaylalar, bembeyaz oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor. Peki Rize’de okullar tatil mi? Çamlıhemşin’de okullar tail mi? Çamlıhemşin yarın okullar tatil mi? Çamlıhemşin’de yarın okul var mı? 

Çamlıhemşin’de okullar tail mi? 

Bazı illerde yağan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde bulunan köylerde okullar yarın tatil edilirken, Çamlıhemşin’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çamlıhemşin’de yarın okul tatil mi? Henüz tatil olan iller hakkında açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir. 29 Ekim Cuma gününe denk gelmekte. 29 Ekim Cuma günü okullar tatil olmakta.

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