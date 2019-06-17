0553 313 94 23

Çamlıca TV Kulesi test çalışmalarına hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, incelemelerde bulunduğu Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne ilişkin, “Şu ana kadar yüzde 85’lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz ise bu yıl sonunda Çamlıca TV Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak” açıklamasında bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:38
Çamlıca TV Kulesi test çalışmalarına hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Turhan, projenin tamamlanmasında adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, radyo televizyon yayıncılığı için önemli bir atılım olan Çamlıca TV- Radyo Kulesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ne ilişkin, “Şu ana kadar yüzde 85’lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz ise bu yıl sonunda Çamlıca TV Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak” dedi. Turhan, Çamlıca TV Kulesi’nin şimdiden İstanbul’a, ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dilediğini de söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:38
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
  4. Çamlıca TV- Radyo Kulesi
  5. Çamlıca TV Kulesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    1. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    2. Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker..
    3. Kaymakam, lojmanın bahçesine kurduğu..
    4. Yiyecek arayan ayı kamerayla..
    5. Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme..
    6. YKS’de hangi soru iptal edildi..
    7. Küçük basketbolcular kampa uğurlandı
    8. Iraklı bıçak ustası dede mesleğini..
    9. FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal..
    10. Üç ilin sınırındaki kanyon..
    11. Annesini öldüren genç ile babası..
    12. Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
    13. Kütahya Porselen Sanat Evi’ne ziyaret
    14. Dönmez’den “yenilenebilir” vurgusu
    15. Yeni mahsul buğday ve kanola borsada
    16. Parkinson hastalığında beslenmeye..
    17. Başkan Hürriyet, sel mağdurlarını..
    18. Bakan Kurum’dan G20’de “Türkiye’de..
    19. Kahve telvesinin kullanım alanlarını..
    20. Kocaeli’de vektörle mücadele..
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!