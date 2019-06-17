Çamlıca TV Kulesi test çalışmalarına hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Turhan, projenin tamamlanmasında adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, radyo televizyon yayıncılığı için önemli bir atılım olan Çamlıca TV- Radyo Kulesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ne ilişkin, “Şu ana kadar yüzde 85’lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz ise bu yıl sonunda Çamlıca TV Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak” dedi. Turhan, Çamlıca TV Kulesi’nin şimdiden İstanbul’a, ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dilediğini de söyledi.