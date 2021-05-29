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Yaşam Çamlıca Kulesi yüksekliği ne kadar? Çamlıca Kulesi ne için kullanılacak?
Yaşam

Çamlıca Kulesi yüksekliği ne kadar? Çamlıca Kulesi ne için kullanılacak?

Çamlıca Kulesi açıldı mı? İstanbul’un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi’nin ne için kullanılacağı, boyunun uzunluğu merak ediliyor. Peki, Çamlıca Kulesinin yüksekliği kaç metre?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:28:00 -
Çamlıca Kulesi yüksekliği ne kadar? Çamlıca Kulesi ne için kullanılacak?

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması beklenen tören ile 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te resmen hizmete açıldı. Açılış töreniyle birlikte pek çok kişi bu kulenin ne için kullanılacağını, uzunluğunu araştırmaya başladı. Peki, Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği ne kadar?

Çamlıca Kulesi yüksekliği ne kadar? Çamlıca Kulesi ne için kullanılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kule, İstanbul'un siluetini "anten çöplüğü"nden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başladı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı yapıldı. Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.

Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp, "tek verici tesis" modeline geçilecek. Böylece dağınık haldeki vericiler birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenecek.

Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Böylece, İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.

Çamlıca Kulesi ve etrafı, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacak. 

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