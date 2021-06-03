İstanbul’un en yüksek binası Çamlıca Kulesi, 1 Haziran’da açıldı. Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı haline gelen kulede, restoran ve kafelerde yer alıyor. Peki, Çamlıca Kulesi kahvaltı menüsü ne kadar?

Çamlıca Kulesi restoran ücretleri | Çamlıca Kulesi kahvaltı ne kadar?

Çamlıca Kulesi’ne giriş için ücret ödeniyor. Yapılan açıklamada tam bilet 60, indirimli bilet 30 ve turistler için giriş ücreti 120 lira olarak belirlendi. Ayrıca kulede kafe ve restoranda bulunuyor. Vatandaşların merak ettiği ücretler de belli oldu.

369 metre uzunluğundaki kulesinde çay keyfi yapmak istiyorsanız 10 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Kulede bir fincan Türk kahvesi 20 lira, gazlı ve soğuk içecekler ise 18 liradan satılıyor. Taze limonata ise 22 liradan satılıyor. Kule restoranda kahvaltı tabağı 70 lira, iki kişilik serpme kahvaltı ise 180 lira.

Çamlıca Kulesi pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Rezervasyon işlemlerini telefon ya da internet üzerinden yapabilirsiniz. Rezervasyon için 0216 440 40 40 nolu numarayı arayabilirsiniz.