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Yaşam Çamlıca Kulesi restoran rezervasyon nereden yapılır? Çamlıca Kulesi menü fiyatları
Yaşam

Çamlıca Kulesi restoran rezervasyon nereden yapılır? Çamlıca Kulesi menü fiyatları

Çamlıca Kulesi kaça kadar açık? 1 Haziran’da açılışı yapılan İstanbul’un en yüksek binasına ilgi bir hayli fazla. Kısıtlamasız geçen cumartesi gününü değerlendirmek isteyenler Çamlıca Kulesi giriş ücretini, menü fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Çamlıca Kulesi rezervasyonla mı çalışıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:55:00 -
Çamlıca Kulesi restoran rezervasyon nereden yapılır? Çamlıca Kulesi menü fiyatları

İstanbul’un en yüksek binası Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. İstanbullular, kulenin manzarasını keşfetmek için ne zaman nereden rezervasyon yaptırmaları gerektiğini araştırıyor.

Çamlıca Kulesi restoran rezervasyon nereden yapılır? Çamlıca Kulesi menü fiyatları

Çamlıca Kulesi'ne giriş için ücret alınıyor. Yapılan açıklamada tam bilet 60, indirimli bilet 30 ve turistler için giriş ücreti 120 lira olarak belirlendi. Kule içerisinde kafe ve restoran bulunuyor. Kulede çay 10 lira, Türk kahvesi 20 lira, gazlı içecek 18, taze limonata ise 22 liradan satılıyor. Çamlıca Kulesi'nde kahvaltı yapmak istiyorsanız; kahvaltı tabağı 70 lira, iki kişilik serpme kahvaltı ise 180 lira.

Çamlıca Kulesi pazar günleri hariç 10.00-21.00 saatlerinde açık. Rezervasyon işlemlerini telefon ya da internet üzerinden yapabilirsiniz. Rezervasyon için 0216 440 40 40 nolu numarayı arayabilirsiniz.

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