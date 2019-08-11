0553 313 94 23

Çamlıca Gişeler’de sıkışmalı kaza: 3 yaralı

Çamlıca Gişeler’de aydınlatma direğine çarpan minibüs takla attı.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:24
Çamlıca Gişeler’de sıkışmalı kaza: 3 yaralı

Çamlıca Gişeler’de aydınlatma direğine çarpan minibüs takla attı. Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkıştı. Sıkışan vatandaşlar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Çamlıca Gişeler çıkışı İstanbul istikametinde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kurban kestikten sonra İstanbul’a dönüş yoluna geçen Sefer Ülgen, Soner Avcı ve Erhan Ülgen’in içerisinde bulunduğu 34 KUR 88 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, Sefer Ülgen ile Soner Avcı araç içerisinde sıkıştı, Erhan Ülgen ise yaralandı.


Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiyenin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Haydarpaşa Numune Hastanesi, Sancaktepe ve Ümraniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç demir yığınına döndü.


Kaza anını gören vatandaşlardan biri, “Köşede bekliyorduk. Bir anda ‘küt’ diye ses geldi. Baktık bir araç ters dönmüş. Koşarak geldik. Akrabalar konvoy halinde geliyormuş. Onlar da araçtan inerek koşarak aracın yanına doğru gittiler” dedi.


Yoldan geçen bir başka vatandaş ise, minibüste 3 kişi olduğunu belirterek, “Yolda gelirken birden bire araç orta şeritten sağ tarafa geçti. Aydınlanma direğine çarpıp takla attı. Biz de hemen durduk zaten” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:
    1. Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet..
    2. Cizre Kaymakamı Arıcan ilçe halkı ile..
    3. Manisa protokolü bayramlaştı
    4. Diyarbakır protokolü halkla bayramlaştı
    5. TDV bayram sevincini 149 ülkede..
    6. Çamlıca Gişeler’de sıkışmalı kaza: 3..
    7. Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim..
    8. Metrobüs durağında yürekler ağza geldi
    9. Balıkesir’de resmi bayramlaşma
    10. Başkan Yılmaz, personelle bayramlaştı
    11. TDV, Kırgız Müslümanların yüzünü..
    12. Kurban keserken kimsenin aklına..
    13. Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri..
    14. Tanzanya’da ölü sayısı 68’e çıktı
    15. Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü
    16. Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı:
    17. Vali Su, trafik denetimlerine katıldı
    18. Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi..
    19. ABD'nin neden S-400 almamızı..
    20. Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?