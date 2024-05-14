Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi

Sergide, hat ve resmin birleştiği Allah’ın 99 isminin yanı sıra ebru üzerine Besmele, Kelime-i Tevhid gibi eserlerin de aralarında yer aldığı 106 tablo görülebilecek. Burdur’da öğretmenlik yapan Nalcı’nın 9 yılda hazırladığı tablolarda, Arapça yazılan Allah’ın isimlerinin içinde Türkçe anlamları da izleyicilerin dikkatine sunuluyor. Allah’ın isimlerinin her insanda tecellisi olduğunu belirten Yaşar Nalcı, Esmaü’l Hüsna’yı resmederken gökkuşağının yedi renginin yanı sıra bordo ve kahverengi ile toplam 9 renk kullandığını söyledi.