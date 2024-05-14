  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert cevap

Aziz Yıldırım, Mourinho ile anlaştı! Portekizli’nin maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan fiyatlardan çok ama çok farklı…

Milli Muharip Uçak Kaan'ın maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan satış fiyatları ise bu açıklamayla sil baştan olabilir

Yer: İstanbul Havalimanı! Bebek arabasından servet çıktı

Vatandaşlar 'gizemli sesi' Naci Görür'e sormuştu: Açıklama geldi!

Avrupa ülkesinin uykularını kaçıran gelişme! Böyle duyurdular: Türk SİHA'ları füzeleri ateşledi

Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fransa ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu! ABD, Türkiye'den satın alacak

Fondaş medyada etik ve ahlaktan eser yok! İftira manşette tekzip iç sayfada

Biri şatafat mı dedi? CHP'de biletler business, konaklama beş yıldız!
Kültür - Sanat Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi
Kültür - Sanat

Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:45:00 -
Çamlıca Camii’nde Esmaü’l Hüsna sergisi

Resim öğretmeni Yaşar Yapıcı Nalcı’nın “Manalı 99 El-Esmaü’l Hüsna” resim sergisi, Büyük Çamlıca Cami Sanat Galerisi’nde 18 Mayıs’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, hat ve resmin birleştiği Allah’ın 99 isminin yanı sıra ebru üzerine Besmele, Kelime-i Tevhid gibi eserlerin de aralarında yer aldığı 106 tablo görülebilecek. Burdur’da öğretmenlik yapan Nalcı’nın 9 yılda hazırladığı tablolarda, Arapça yazılan Allah’ın isimlerinin içinde Türkçe anlamları da izleyicilerin dikkatine sunuluyor. Allah’ın isimlerinin her insanda tecellisi olduğunu belirten Yaşar Nalcı, Esmaü’l Hüsna’yı resmederken gökkuşağının yedi renginin yanı sıra bordo ve kahverengi ile toplam 9 renk kullandığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23