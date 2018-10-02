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Camiye giren yılanı yakalayıp cam kavanoza koydular

Elazığ merkez Yenimahalle'deki Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmaya gelenler, içeride bulunan yılanı yakalayıp cam kavanoza koyarak belediye görevlilerine verdi.

02 Ekim 2018 Salı 14:08
Camiye giren yılanı yakalayıp cam kavanoza koydular

Merkez Yenimahalle'de bulunan Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmak için gelenler, içeride yılan olduğunu fark etti. Önce panik yaşayan cemaat, daha sonra kısa süren çalışma sonucu yılanı yakalayıp, cam kavanoza koydu.

Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen Elazığ Belediyesi'nden görevliler, yılanı aldı.

Yılanın camide yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:08
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  4. Camide yılan yakaladılar

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