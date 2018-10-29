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Camiye giren İsrailli bakandan skandal ifadeler!

Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulunan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, Şeyh Zayid Camii’ni ziyaret etmesi tepkilere yol açtı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
Camiye giren İsrailli bakandan skandal ifadeler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretinden sonra İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Şeyh Zayid Camii’nde dolaşması büyük tepkilere neden oldu.

Bakan Regev, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda BAE’li tarafından camiye davet edildiğini açıklayarak, "Çok şanslıyım ve çok mutluyum çünkü ben Şeyh Zayid Camii’ni ziyaret eden ilk İsrail vatandaşıyım" ifadelerini kullandı. 

Abu Dabi’de bulunan Şeyh Zayid Camii'nin ülkenin en önemli yerlerinden biri olduğunun altını çizen Regev, yetkililer tarafından kendisine uluşan ziyaret davetinin önemli olduğunu söyledi. 

Konuşmasının devamında Regev, "Abu Dabi yetkililerine iyi bir hayat ve herkes için bir barış sağlanmasını diliyorum" diye konuştu. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
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