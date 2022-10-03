Caminin mütevelli heyetinin tamamı Ortodokslardan

Hacı Yakışıklı Isparta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki sıcak gelişmelerle ilgili sorularımızı cevaplandırarak Akit’e açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştığı iddialarına cevap veren Bakan Akar; “Öyle bir şey yok. 1952 yılından itibaren saygın bir üyesi olduğumuz NATO’nun tüm faaliyetlerine katılım sağlamak suretiyle bütün yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Dedeağaç’taki ABD üssü ile ilgili konuşan Bakan Akar; “ABD ve NATO için Rusya tehdit kabul ediliyor. Buna karşı alınan tedbirler var. Bu çerçevede Dedeağaç’a bir lojistik merkez kuruluyor. Resmi açıklama bu. İkinci olarak da oraya LNG merkezi oluşturulması hedefleniyor. Bizim ABD ile 1980’de yaptığımız savunma iş birliği anlaşmasını Yunanistan da ABD ile 1990’da yapıyor. 2020’de yenileniyor, daha önce dört olan üs sayısını bu anlaşma çerçevesinde 9’a çıkarıyor. Bu arada Midilli ve Sisam’da ABD’nin verdikleri araçlar tespit edildi. Durum bu. Yakından takip ediyor, gerekli tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Gayri askeri statüdeki adaların silahlanması

Adaların silahlandırılması hususunda bilgi veren Bakan Akar; şunları söyledi: “Lozan Anlaşması madde 12, Paris Barış Konferansı madde 14 bunları açıkça ortaya koyuyor. Siz adaları silahlandıramaz, askeri hale getiremezsiniz. Eğer sen bunu bu hale getirirsen anlaşmadan çıkıyorsun demektir. Yaşananlara karşı yapılabilecek ne varsa yapıyoruz. Diplomasiyi sonuna kadar zorlarken sahada da her türlü tedbiri alıyoruz. Yunanistan ile üç koldan görüşme var: İstişari, güven artırıcı ve NATO toplantıları. Güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsü için Yunan heyetini Ankara’ya beklediğimizi söyledik. İki sene oldu. Gelmediler. Sonra çıkıp “diyalog” diyorlar.”

Batı Trakya, EGE, NATO...

Bütün dünyanın insan hakları, hatta hayvan hakları konularında ayağa kalkarken Batı Trakya’daki insanlara Yunanistan’ın ‘sen Türk değilsin’ diyebildiğine dikkati çeken Akar “Bu insanların en temel hak ve özgürlükleri dahi ellerinden alınıyor. En ilginci de Atina’da bir cami var ve caminin mütevelli heyeti Ortodoks’lardan oluşuyor. Caminin kubbesi, minaresi yok. Okulları kapatıp, müftü seçim haklarını engelliyorlar. Ege’de provokasyonlara devam ediyorlar. ABD’lilerin bir NATO görevi vardı. Buna göre 22 Ağustos’ta ABD uçağı uçuyor, biz onları koruyoruz, bu sırada Yunan uçakları gelip önleme yapıyor. Önleme ne demek? Düşman muamelesi yapıldı. Biz tepki gösterip NATO’ya iletince ‘Biz Türk uçağı olduğunu bilmiyorduk’ dediler. Buna kargalar güler. Bilinmemesi mümkün değil. Yunan siyasiler hemen her konuda yalan söylüyor. Herkesin bildiği yalanlarla Türkiye’yi karalamaya çalışıyorlar. Bu bir hastalık olmuş. Bunun tıp literatüründeki karşılığı Mitomani. Öyle ki yalanlarına kendileri de inanır oldular. Bunlara şifa diliyoruz” şeklinde konuştu.

İsveç-Finlandiya

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğindeki son durum hakkında bilgi veren Bakan Akar; “İsveç silah ambargosunu kaldırdı. Ancak teröristler varlıklarını sürdürüyorlar. Seçimi bekliyorlardı, seçimi de tamamladılar. Artık kararlarını vermeleri lazım” dedi.

Hudut güvenliği zirvede

Hudutların Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleriyle korunduğunu da anlatan Akar; “Altyapı (hendek, duvar, tel örgü), gözetleme cihazları (gece-gündüz), haberleşme imkanları, yollar, zırhlı araçlarla kuş uçurtulmuyor. Olası bir olaya anında müdahale ediliyor” bilgilerini verdi.

Kürtler ve çözüm süreci

Terörün kaynağını kurutmak için çalışların sürdüğünü de anlatan Akar; şöyle devam etti: “Terörle mücadelemiz Kürt nüfusa yönelik hareketmiş gibi algıya dönüştürmek isteyenler var. Yalan ve iftira. Kürtler bizim kardeşimiz. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. 2013-2015 arasındaki çözüm süreci terörü desteklemeyen Kürt kardeşlerimiz için önemliydi. Ancak teröristler çözüm sürecini ayrılıkçılığı derinleştirmek için kullanmaya çalıştı. 24 Temmuz 2015’te de yeni dönem başladı. Mehmetçik, çukur operasyonları ile onları kazdıkları çukurlara gömdü. Terörün kuklacıları bu kez 15 Temmuz’u sahneye koydu. Sonrasında Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları başladı. DEAŞ’a operasyon ABD ile planlandı. TSK göğüs göğüse mücadele yapan tek ordu olarak 4 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdi. ABD ise bir anda operasyondan vazgeçti. Biz de PKK’ya karşı Pençe operasyonları başlattık. Terör tamamen bitecek. Tek kurtuluşları teslim olmak. 2015’ten bugün 36 bin 196 terörist etkisiz hale getirdik.”

Suriye'de son durum

“Suriye’de çözüm siyasi mi askeri mi olacak?” sorumuza ise Bakan Akar; “Her türlü opsiyon masada. Bunun hem siyasi, hem sosyal hem de askeri boyutu var. Bizim derdimiz; bağımsız, egemen Suriye devleti, istikrarlı bir devlet ortaya çıksın, güney sınırımız güven altında olsun” cevabını verdi.