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Aktüel Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi
Aktüel

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Giresun'da caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Yeniakit Publisher
2022-06-19 15:39:00 - 2022-06-19 15:50:05
Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan Yeşil Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi.

YIMIZI TANITMAK, TEMSİL ETMEK İSTEDİK"

Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, minarenin semaver şeklinde yapılmasına ilişkin, "Bu caminin temelinin atılmasında büyük emeği olan merhum Hacı Mustafa Eren Efendi, Ulu Cami'ye (Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Ulu Cami) gidiyor, yanındakilere de 'bizim yaptıracağımız camiye de böyle bir minare yapalım' diyor, bu şekilde karar veriliyor" dedi.

Eynesil'in çayıyla meşhur olduğuna dikkati çeken Tufanoğlu, "Burası çay memleketi, 5 çay fabrikası var. Çayımızı tanıtmak, temsil etmek istedik. Semaverde çay içmenin de ayrı bir manası var, insanlar semaverin etrafında bir araya geliyor. Bu açıdan da semaver iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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