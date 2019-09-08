Camili Bilgievi kursiyerlerini bekliyor
Adapazarı Belediyesine bağlı Bilgievi yeni kursiyerlerini bekliyor.08 Eylül 2019 Pazar 13:37
Adapazarı Belediyesine bağlı Bilgievi yeni kursiyerlerini bekliyor.
Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Camili Bilgievi’nin, geri dönüşüm, yağlı boya, dikiş, çini ve mefruşat kurslarına kayıtlar başladı. Yapılan açıklamada, gelen talepler üzerine kurs sayısında ve çeşitlerinde artış yapılabileceği kaydedilirken, kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Bilgievi Camili Şubesi’nin 251 3340 numaralı telefonundan detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.
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