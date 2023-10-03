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Yerel Camilerden bu kez 'yağış' anonsu yapıldı!
Yerel

Camilerden bu kez 'yağış' anonsu yapıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:44:00 - 2023-10-03 17:44:54

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki camilerde anons yapılarak kuvvetli yağış ve oluşabilecek su baskınlarına karşı halk uyarıldı.

Meteorolojinin uyarısı üzerine harekete geçen yetkililer, vatandaşları bilgilendirmek için cami hoparlörlerinden anons yaptırarak halkı bilgilendirdi.

Kuvvetli yağış ve sonrasında yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi’nden yapılan yapılan anonsta, “Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (çarşamba) gece saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Yağışların, perşembe sabah saatleri kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.


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