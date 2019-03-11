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Camilerde yeni sistem! Test aşamasına gelindi

Kocaeli Valiliği, "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesinde sona gelindiğini duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:53
Camilerde yeni sistem! Test aşamasına gelindi

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesinin test aşamasına gelindiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında 23 Kasım 2018 tarihinde, Vali Hüseyin Aksoy'un onayıyla imza altına alınan protokol kapsamında geliştirilen projeyle siren sisteminin merkezi ezan sistemine entegre çalışmasının başlatıldığı anımsatıldı.

Proje kapsamında, muhtarların bilgilendirilerek, sistemin test edilmesi için gerekli olur ve süreçlerin 3 aylık bir sürede tamamlanarak test edilme aşamasına gelindiği ifade edilen açıklamada, siren sisteminin, Merkezi Ezan Sistemi üzerinden yarın saat 14.00'de ve çarşamba günü saat 11.00'de ikaz ve alarmlar öncesinde sesli anonsla bilgiler verilerek test edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:53
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  2. "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi"

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