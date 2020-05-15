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Camilerde namazlar ne zaman kılınacak? Camiler ne zaman açılacak?

Camiler açıldı mı, camiler açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Camilerde namazlar nerede kılınacak gibi sorular Türkiye’de koronavirüsle mücadelede tedbirlerin kısmı olarak kaldırılmaya başlanmasından sonra merak edilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler ile ilgili flaş açıklamada bulundu. Peki camilerde namazlar ne zaman kılınacak? Camiler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:13:00 - 2020-05-15 09:14:13
Camilerde namazlar ne zaman kılınacak? Camiler ne zaman açılacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sahur programı için katıldığı canlı yayında koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında kapatılan camilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7’de katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu. 

 

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