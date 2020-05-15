Camiler açıldı mı, camiler açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Camilerde namazlar nerede kılınacak gibi sorular Türkiye’de koronavirüsle mücadelede tedbirlerin kısmı olarak kaldırılmaya başlanmasından sonra merak edilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler ile ilgili flaş açıklamada bulundu. Peki camilerde namazlar ne zaman kılınacak? Camiler ne zaman açılacak?