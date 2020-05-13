Camiler ne zaman açılacak? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, camilerin ibadete ne zaman açılacağına ilişkin soruya cevap verdi.

Bakan Koca, "Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur" dedi.