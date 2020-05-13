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Gündem

Camiler ne zaman açılacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Camiler ne zaman açılacak?' konusunun önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:55:00 - 2020-05-13 18:57:19
Camiler ne zaman açılacak? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, camilerin ibadete ne zaman açılacağına ilişkin soruya cevap verdi.

Bakan Koca, "Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur" dedi.

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Yorumlar

M.Kemalin Askeri

Iddia ediyorum, hic acmayin, halk cami-mescid yerine kutuphaneye gitsin Turkiye 10-15 yilda Almanya'nin gercekten kiskanacagi bir ulke olur. 
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