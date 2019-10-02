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Camiden uzak kaldığımızda kendimize yabancılaşıyoruz

Diyanet İşleri Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası” açılış programında yaptığı konuşmada, “Bu sene ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda; Cami ve Hayat’ konusunu gündeme taşıyoruz. Hayatın içinde camilerimiz var ve camilerde hayat var, gerçeğine daha güçlü şekilde dikkat çekiyoruz. Zira cami ile hayatın arasını ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve değerlerimize de yabancılaşıyoruz” diye konuştu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Camiden uzak kaldığımızda kendimize yabancılaşıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası” açılış programı Diyanet İşleri konferans salonunda gerçekleştirildi. “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen program hakkında açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Bu sene ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda; Cami ve Hayat’ konusunu gündeme taşıyoruz. Hayatın içinde camilerimiz var ve camilerde hayat var, gerçeğine daha güçlü şekilde dikkat çekiyoruz. Zira cami ile hayatın arasını ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve değerlerimize de yabancılaşıyoruz” diye konuştu.

Camiler kalplerin huzur bulmasına yön vermektedir

Erbaş, toplumsal değerlerin camilerden hayata doğru yayıldığını vurguladı. Erbaş, “İslam düşüncesinde bilgi, güzel ahlak ve toplumsal değerler camiden hayata doğru yayılmaktadır. İnsanların, çevreyle ve toplumla iyi ilişkileri camide pekişmektedir. Müminlerin manevi dünyaları cami ile güçlü hale gelmektedir. Camilerdeki manevi ortam, kalplerin mutmain olmasına ve huzur bulmasına yön vermektedir. Cami, müminin kendi kalbiyle ilişkisinin ve Rabbiyle iman bağının en güçlü olduğu yerdir. Camiler, toplumun her kesiminden insanların hiçbir ayrıma gitmeden bir araya geldikleri, bütün siyasi görüş ve farklı düşünüşlerin üstünde, milletçe hep beraber kaynaşma, kardeşlik ve muhabbeti yaşadıkları yerdir. İslam toplumlarında ortak bilincin ve şuurun oluştuğu mekandır. Diğer yandan, gençlerimizin çocuklarımızın camiye daha çok gelmeleri ve caminin değerleriyle tanışmaları için yoğun faaliyetler yapıyoruz” dedi.

“Cennete giden yollar mescitlerden geçiyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan ise cennete giden yolların mescitlerden geçtiğini söyleyerek, İslam dininin camileri her daim merkeze aldığını belirtti. Turhan, “Cennete giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla hep kullarını secdelerde seçiyor. Böyle olduğu için de yüce dinimiz camiyi hep merkeze almıştır. O nedenle hiçbirimiz camileri sadece namaz kılıp dağıldığımız bir ibadet mekanı olarak görmememiz lazım. Camiler geçmişten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, Müslümanların etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin ezan sesleriyle kemale erdiği kutlu yerlerdir. Hiç şüphesiz inşa edilen her cami ve mescit, hayat sürdüğümüz topraklara vurduğumuz İslam mührüdür” ifadelerini kullandı.

İmamlar, cemaatle fidan dikecek

Türkiye genelinde 6 Ekim Pazar günü sabah namazının ardından din görevlileriyle birlikte cemaatin fidan dikimi gerçekleştireceğini belirten Erbaş, “Camiler ve Din Görevlileri Haftasında, ‘Cami ve Hayat’ teması çerçevesinde yapacağımız özel bir etkinliği de sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah 6 Ekim Pazar günü sabah namazından sonra bütün camilerimizde din görevlisi hocalarımız öncülüğünde cemaatimizle beraber fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle milyonlarca ağaç dikmiş olacağız. Biliyoruz ki ağaç, tabiata hayat vermektir. Böylece din görevlisi hocalarımız da çevre ahlakı ve tabiata karşı sorumluluk bilinci konusunda da en güzel örnekliği göstermiş olacaklar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası
  3. Diyanet İşleri
  4. Camiler ve Din Görevlileri Haftası
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan
  6. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  7. İslam
  8. sabah namazı
  9. Cami ve Hayat

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