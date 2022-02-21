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Yerel Camiden evine dönerken başından vurdular!
Yerel

Camiden evine dönerken başından vurdular!

Uşak'ta bir şahıs, camiden evine giderken husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından başından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:19:00 -
Camiden evine dönerken başından vurdular!

Olay Uşak Merkez’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.’yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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