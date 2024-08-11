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Yaşam Camiden elektrikli bisiklet böyle çalındı
Yaşam

Camiden elektrikli bisiklet böyle çalındı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 11:20:00 -

Balıkesir'de Piri Reis Camii bahçesinde hırsızlık olayı gerçekleşti. O anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde cuma namazı vaktinde Yalı Mahallesinde bulunan Piri Reis Camii bahçesinde hırsızlık olayı gerçekleşti. Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralarca kaydedildi.

Olay, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Camii bahçesinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs cuma vaktinde sahibi cuma namazında bulunduğu esnada cami bahçesinde bulunan elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın elektrikli bisikleti çalarken sergilediği rahat tavırları ve soğuk kanlılığı hayrete düşürürken bu anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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