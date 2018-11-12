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Camiden buzdolabı hırsızlığına 2 tutuklama

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, camideki imam odasından buzdolabı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:36
Camiden buzdolabı hırsızlığına 2 tutuklama

Gaziantep'te Nizip'in Kıbrıs Mahallesi'nde bulunan Hacı Mustafa Camisi'ndeki imam odasından buzdolabı çalındı. Hırsızlığın ardından çalışma başlatan polis, cami çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Araştırma sonucunda hırsızlık şüphelileri N.A. ve İ.H.K., polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin ifadesinin ardından bulunan buzdolabı ise polisler tarafından camiye teslim edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:36
  1. Camiden buzdolabı hırsızlığı
  2. Gaziantep
  3. hırsızlık
  4. tutuklama

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