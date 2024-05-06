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Yerel Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı
Yerel

Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 22:06:00 - 2024-05-06 22:15:32

Adana’nın Kozan ilçesinde camideki tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami çatısına tamirat için çıkan Kenan Akıllıoğlu, çinkonun bacağını kesmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, bacağı kesilen vatandaşa ilk müdahaleyi çatıda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralanan işçi aşağı indirildi. Yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

 
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