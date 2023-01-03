Camide skandal pozlar vermişti! O alçaklıkla ilgili flaş gelişme
İstanbul'da bulunan tarihi bir otelin içindeki camide objektif karşısına geçen sosyetik teşhirci Eda Taşpınar, uygunsuz kıyafetiyle mihrap önünde poz vererek büyük bir skandala imza atmıştı. Taşpınar'a, camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen manken Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını, "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı.