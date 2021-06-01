Camide, cenazede, filyasyonda ve vefa gruplarında yer alan Din görevlileri de öncelikli aşılansın!

Oğuzhan Gültekin

Türkiye’de Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken aşılama sürecinde din görevlileri hariç birçok kamu çalışanı öncelikli olma hakkı kazandı. Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir de, Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulunarak din görevlilerinin de öncelikli gruba alınması için çalışma başlatılmasını istediler.

Aşıda önceliği hakediyorlar

Gönüllü olarak vatandaşlara hizmet eden din görevlilerinden 60’a yakın personelin vefat ettiğini söyleyen Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Milli Eğitim Bakanlığı salgın hastalıkla mücadelede öğretmenlerine aşı önceliğini sağlarken, başkanlığımız din görevlilerinin salgın hastalığa karşı aşılanması konusunda bir takvim belirleyemedi. Camilerde ve Kur’an kurslarında korunmasız şekilde görevlerini sürdürmeye çalışan din görevlilerimiz ciddi bulaş riski altındalar. Başkanlık personeli olarak salgın hastalık sürecinde 62 bin 700 diyanet çalışanı asli görevlerinin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grupları’nda, filyasyon ekiplerinde vatandaşlarımıza hizmet götürürken 60’a yakın personelimizi maalesef Kovid-19 salgınında kaybettik. Şu an 5 vakit camilerde din görevlilerimiz vatandaşlarımıza din hizmeti sunarken Kur’an kurslarında Kur’an kursu öğreticilerimiz de yaygın din hizmeti kapsamında hem vatandaşlarımıza hem de 4-6 yaşındaki çocuklarımıza verdikleri yüz yüze eğitim ile sağlıklarını tehlikeye atarak görevlerini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Filyasyon ekiplerinde, cenazelerde vatandaşa hizmet ediyorlar. Bu sebeplerle Diyanet Birlik-Sen olarak bir kez daha bütün din görevlilerine, öğretmenlerde olduğu gibi Kovid-19 aşısında öncelik verilmesi çağrısını yapıyoruz” dedi.

Yüksek risk gruplarındalar ve öncelikli aşılanmalılar

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir de filyasyon, Vefa Sosyal Destek grupları gibi yüksek risk grubunda da görev alan din görevlilerinin, Kovid-19 aşılama takviminde öncelikli gruplar arasına alınmasını istedik. Güldemir de, “Tüm dünya ve ülkemiz geçen yıldan beri Kovid-19 ile mücadele ediyor. Bu kapsamda ülkemizde bazı tedbirler alınmış, Vefa Destek Grupları, Filyasyon ekipleri, İSDEM gibi merkezler kurulmuş ve buralarda kamu görevlileri görevlendirilmiştir. Bu kapsamda Vefa Destek Grupları’nda ve Filyasyon ekiplerinde ağırlıklı olarak din görevlileri görevlendirilmiştir. Büyük bir özveri ile bu görevi yerine getiren din görevlilerimiz maalesef yüksek bir bulaş riski ile karşı karşıyadır. Pandemi süresince büyük fedakarlıklarla bu görevleri yürüten ve halen yürütmekte olan din görevlerimiz de diğer kamu görevlileri gibi öncelikli aşılanacaklar listesine alınmalıdır. Cami cemaati, toplumun her kesiminden insanın buluştuğu mekanlardır. Pandemi sürecinde camilerimiz pandemi tedbirlerine en çok riayet edilen mekanlar, din görevlileri ve cami cemaati bu tedbirleri en güzel uygulayan kesim olmuştur. Büyük fedakarlıklarda sağlık çalışanlarımızdan sonra sahada görev alan din görevlilerimizin de bir an önce aşılama listesine alınmasını istiyoruz” dedi.