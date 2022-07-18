Camide büyük skandal! Oha, çüş, yuh

İstanbul’un en ilginç mimarisine sahip olan ve Büyükçekmece’de bulunan Sancaklar Camii'nde moda çekimi yapıldı.

Mankenlerle cami bahçesinde yapılan skandal çekim drone ile görüntülendi.

Turistler kadar olamadılar

Camilere giren turistler bile saygıdan dolayı örtünürken, bir giyim markası yeni kıyafetlerini tanıtması için mankenleri ile cami avlusunda çekim yaptırdı.

Yaptıkları moda çekimlerini video haline getiren giyim firması sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Söz konusu çekim için bir izin alınıp alınmadığı merak konusu olurken duruma tepki gösterenler oldu.