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Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde Haci Hüseyin Cami’de yaşanan iki hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde Haci Hüseyin Cami’de yaşanan iki hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, telefonda konuşuyor gibi yaparak ayakkabıları çaldığı görüldü.


Hırsızlık olayları, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak’ta bulunan Hacı Hüseyin Cami’de 1 hafta arayla akşam namazı sonrası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenmeyen 35-40 yaşlarındaki şüpheli, camiye gelerek ayakkabıların olduğu bölümde ayakkabılarını çıkarıp, biriyle telefonda konuşuyor gibi yaparak çevrede tur attı. Ayakkabıların olduğu bölümde bir iki tur atan şahıs daha sonra ayağına uyan bir ayakkabıyı giyip camiden ayrıldı.


Yaklaşık bir hafta sonra yaşanan olayda ise beyaz gömlekli bir şahıs, ayakkabıların bulunduğu alana geldi. Ayağındaki ayakkabıları çıkarıp gözüne kestirdiği ayakkabının olduğu rafa kendi ayakkabılarını bırakan şahıs, telefonla konuşuyor gibi yapıp etrafı kolaçan etti. Şahıs daha sonra raftaki ayakkabıları alıp camiden ayrıldı.


Namazdan çıktıktan sonra ayakkabılarını bulamayan her iki kişi de durumu cami görevlisine bildirdi. Ardından güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek hırsızlık olayları tespit edildi.


İHA muhabirine konuşan Kemal Balbur, “Önce benim ayakkabıma bakıyor. Sonra çeviriyor beğenince kendi ayakkabını rafa bırakıp benim ayakkabımı alıp giyiyor sonra telefonla konuşur gibi yapıp çıkıp gidiyor" dedi.


Bir hafta önce aynı camide ayakkabısı çalınan Seracettin Seçkin, kendi ayakkabısının da aynı şekilde çalındığını söyledi. Şu anda ayakkabısını poşetle cami içerisine aldığını ifade eden Seçkin, “Bu benim ikinci ayakkabımın çalınışı. Emniyet güçlerinin bunlara yönelik bir önlem almasını istiyoruz. Ben şimdi camiye geliyorum, ayakkabımı poşete koyup namaz kıldığım yere getiriyorum böyle bir durumuma geldik” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
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