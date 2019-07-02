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Cami saldırıları kayıt altına giriyor

Almanya'da camilere yapılan saldırılar, mağdurlar ve şahitler tarafından ihbarda bulunularak kayda alınacak.

02 Temmuz 2019 Salı 00:51
Cami saldırıları kayıt altına giriyor

Münübe Yılmaz

Almanya'da cami duvarlarına yapılan karalamalar, yazılan nefret mesajları, protesto eylemleri, cami girişi veya bahçesine atılan hayvan leşleri başta olmak üzere İslami kuruluşlara yapılan her türlü saldırı mağdur ve şahitler tarafından ihbarda bulunularak kayda alınacak. Cami saldırılarının mağduru veya şahidi olanların ülkenin her yerinden ihbarda bulunabilmesi amacıyla “#brandeilig – cami saldırıları karşıtı girişim” 1 Temmuz 2019’dan itibaren Köln’de uygulanmaya başlandı. “Brandeilig.org” ayrımcılık karşıtı FAIR ınternational e.V. derneğinin bu girişimi Müslüman karşıtı ırkçılığı ifşa etmeyi amaçlarken, dernek yetkilileri toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve bir hatırlama kültürü inşa etmek istediklerinin altını çizdi. FAIR polis, siyaset ve medyaya yaptığı çağrıda: "Polisin cami saldırılarını uygun bir şekilde sınıflandırmasını ve kayıtlara açık bir şekilde İslam düşmanlığı olarak geçmesini talep ediyoruz. Medyadan kullanılan dil ve görsellerle desteklenen Müslüman karşıtı söylemlerinin farkına vararak buna bir son vermesini talep ediyoruz. Siyasilerden güçlerini tüm insanların yararına kullanmalarını talep ediyoruz. Sivil toplumdan cami saldırılarının meşru bir ifade özgürlüğü değil, aksine doğrudan insanları hedef alan saldırılar olduğunu anlamalarını talep ediyoruz." ifadelerinde bulundu. Camilere yapılan saldırılar ile ilgili şikayetler online şikayet formu doldurularak, e-posta veya telefon yoluyla yapılacak ve bu şekilde yurt çapında camilere yönelik yapılan saldırıların kayıt altına alınması sağlanacak.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:51
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