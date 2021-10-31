Cami karşıtı Nesin'e mason desteği

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Çatalca Gökçeali Mahallesi’nde Rabıta Vakfı tarafından inşa edilen 49 metrekarelik mescide tahammül edemeyip yapımını durdurtturan Nesin Vakfı’nın girift ilişki ağları tek tek açığa çıkıyor. Mescid inşasını CHP’li İBB’ye gammazlayan ve fondaş medyanın yalan haber desteğiyle yapımını engelleyen Nesin Vakfı’nın çiftliğe çevirdiği bölgede masonlarla kol kola girdiği kaydedildi. Nesin Vakfı’nın çiftlik faaliyetlerine ekipman ve teçhizat desteğini Masonik Rotary Kulübü’nün sağladığı belirlendi. Çatalca Gökçeali Mahallesi’nde 15 dönümlük devasa alanda konuşlu bulunan Nesin Vakfı’nın çiftlik olarak kullandığı arazide kullanılması için, budama atıkları ve toprak ıslahında yararlanmak üzere üst segment öğütücü aracının Maslak Rotary Kulübü tarafından Nesin Vakfı Çiftliği’ne hibe edildiği bildirildi. Masonik Maslak Rotary örgütünün Nesin Vakfı’na ekipman desteğini Kasım 2020’de gerçekleştirdiği kaydedildi. Nesin Vakfı Çiftliği’nin bu yardımı resmi Facebook hesabı üzerinden duyurduğu bildirildi. Türkiye’yi sarsan orman yangınları, sel ve deprem felaketleri gibi doğal afetlerin oluşturduğu hasarın giderilmesi için kılını kıpırdatmayan Rotaryenlerin, ateist Nesin Vakfı’nın çiftlik ihtiyacı için para akıtması manidar karşılandı. Nesin Vakfı Müdürü Süleyman Cihangiroğlu, vakıftaki gayrimeşru işlem ve olaylarla ilgili sorularımızdan kaçmış, konuşma karşılığında para talep etmişti.