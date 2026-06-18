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Gündem Cami inşaatında üzen kaza: Kubbeden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Gündem

Cami inşaatında üzen kaza: Kubbeden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Cami inşaatında üzen kaza: Kubbeden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde cami inşaatında kubbe kısmındaki iskelenin kırılması sonucu aşağı düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki cami inşaatında 19.00 sıralarında kubbe kısmında sıva çalışması yapan Murat Karakan (44) ile O.Ş. (44), üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Karakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan O.Ş. ise ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karakan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, Murat Karakan, M.Ü., ve O.Ş.'nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum'dan Aydın'a geldikleri öğrenilirken, M.Ü'nün ise olaydan 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği bilgisine ulaşıldı.

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