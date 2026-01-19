  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Cami görevlisi feci halde bulundu

Zonguldak'ta yaşayan 57 yaşındaki cami görevlisi Sefa Akdeniz'den bir süre haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Akdeniz'in evine giren 112 çalışanları, cansız bedeniyle karşılaştılar.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Kabristan Caddesinde bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, Alaplı Çağlayan Camisinde tuvalet görevlisi olarak çalışan 57 yaşındaki Sefa Akdeniz, işe gelmeyince 112 acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine hareket geçen ekipler, çilingir yardımı ile girdikleri evde Akdeniz'i oturma odasında hareketsiz bir halde yatarken buldu. Vücudunda darp izi bulunmayan Akdeniz'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Zonguldak Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

