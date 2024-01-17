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Gündem Cami cami gezen Ekrem! Gençlere bir mescidi çok gördü
Gündem

Cami cami gezen Ekrem! Gençlere bir mescidi çok gördü

Yeniakit Publisher
2024-01-17 10:16:00 -
Cami cami gezen Ekrem! Gençlere bir mescidi çok gördü

Seçim öncesi cami cami dolaşan, koltuğa oturunca cami yıkmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mütedeyyin gençlere bir mescidi dahi çok gördüğü ortaya çıktı. Maltepe’nin Gülsuyu mahallesinde bulunan, 2022’de açılan 700 metrekarelik Muzaffer İzgü Kütüphanesi’nde namaz kılacak bir alan olmadığı için gençler büyük zorluk yaşarken, İBB yetkilileri mescid için “müsait bir alan olmadığını” savundular.

Her seçimden önce cami cami dolaşan, Eyüp Sultan Camii’nde Yasin-i Şerif okuyup cemaatle namaz kılan, Cuma namazı kılacağına dair afişler bastıran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun makyajı akmaya devam ediyor.

Koltuğa oturur oturmaz cami yıkmaya çalışan, mütedeyyin vakıfların yurtlarına kilit vuran, Ayasofya’nın ibadete açılmasını “gereksiz” bulan ve Allah’ın lanetlediği LGBTİ’li sapkınlar için kesenin ağzını sonuna kadar açan CHP’li İmamoğlu’nun mütedeyyin gençlere bir mescidi çok gördüğü ortaya çıktı. Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesinde bulunan ve 19 Kasım 2022 tarihinde hizmete açılan Muzaffer İzgü Kütüphanesi’nde namaz kılacak herhangi bir alan olmadığı öğrenildi. Yaklaşık 700 metrekare alanda 130 kişilik kapasiteyle hizmet veren kütüphaneye gelen gençlerin namaz kılmak için dışarıda cami aramak zorunda kaldığı belirlendi.

Namaz için yer yok

Yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyadan paylaşan Hilal İçli adlı öğrenci, “Çalışmak için güzel bir yer gibi dursa da ihtiyaçları karşılamıyor. Namaz kılmak için yer yok. Maalesef dışarıda camide kılmak zorunda kalıyorsun. Ayrıca eşyaların güvende değil. Kamera sistemi yok” ifadelerini kullandı. Kerem Doğan adlı sosyal medya kullanıcısı ise kütüphane ile ilgili yapılan tüm eleştirel yorumların silindiğini söyleyerek, “Yapılan kötü yorumların hepsi silinmiş, eleştiriye açık olmayanlar başarıyı yakalayamaz” dedi. Kötü yorumların tamamen silindiğine dikkat çeken “Special Forces” takma isimli başka bir kullanıcı “Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Kimseye önermiyorum. Çalışanlar çok saygısız. Konuşa konuşa geziyorlar koridorlarda, kahvehane sanki. İnternete bağlanmak için internet gerekiyor. Hiçbir hizmet yok. Öğrencilerin ihtiyacı olan sıcak su dahi yok.”

Müsait yer yokmuş

Konuyla ilgili ulaştığımız kütüphane yetkilileri, “153’ü ya da müdürlüğümüzü arayarak oradan bilgi edinebilirsiniz. Bu tip soruları müdürlük cevaplarsa daha iyi olur” sözleriyle geçiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yetkilileri ise 700 metrekarelik alanda mescitlik yer bulamadıkları şeklinde saçma bir gerekçe sundu. Osman isimli İBB yetkilisi, “Orada mescit olarak ayıracak müsait alan yok” diyerek, İmamoğlu yönetiminin mescidi önemsemediğini gözler önüne serdi.

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