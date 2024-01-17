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Gündem Cami bahçesinde bebek cesedi! Allah sizi kahretsin
Gündem

Cami bahçesinde bebek cesedi! Allah sizi kahretsin

Yeniakit Publisher
2024-01-17 22:57:00 - 2024-01-18 00:08:08
Cami bahçesinde bebek cesedi! Allah sizi kahretsin

Zina eyleminin yeniden suç kapsamına alınmaması, gayri meşru ilişkilerle anne baba olan çiftlerin bebek cinayetini arttırdı.

Yaptıkları ahlaksızlık sonucunda hamile kalıp, bebeklerini katledenlere bir yenisi daha eklendi.

Son skandal haber Mardin’in Artuklu ilçesinden geldi.

Artuklu Kırsal Yaylı Mahallesi’nde sabah namazına giden vatandaşlar, cami bahçesinde bir bebek olduğunu fark etti. Bebeğin hareketsiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.


Erkek bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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